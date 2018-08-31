Джакарта, 31 августа, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В финал Азиатских игр в Индонезии прошли двое казахстанских боксеров — Асланбек Шымбергенов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), сообщили 31 августа в пресс-службе Казахстанской федерации бокса.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж. Борис Дежкин. 1970. СССР Боксеры

Аманкул провел всего два боя — в полуфинале индийский боксер Кришан Викас снял свою кандидатуру, что позволило спортсмену из Казахстана выйти в финал без боя.

Шымбергенов провел четыре боя. В полуфинале он одолел боксера из Иордании Зеяда Еашашема.

Отметим, в общем медальном зачете Казахстан занимает одиннадцатое место. В копилке сборной 61 медаль, в том числе 11 золотых, 11 серебряных и 39 бронзовых.