Набережные Челны, Татарстан, 31 августа, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В качестве меры пресечения для молодого человека, задержанного по подозрению в групповом избиении 49-летнего мужчины, избран домашний арест. Об этом сообщили 31 августа в Набережночелнинском городском суде.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Арестованный подросток

В судебной инстанции отметили, что 17-летний житель Набережных Челнов отправлен под домашний арест до 20 сентября. Ранее сообщалось, что смерть 49-летнего мужчины произошла после того, как пострадавшего избили из-за замечания группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа полицейские города Жуков Калужской области смогли установить и задержать 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

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