Токио, 31 августа, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Сторонники нетрадиционных сексуальных контактов в Японии подали петицию с 25 тыс. подписями, требующую извинений от одного из законодателей страны, сообщает 31 августа Associated Press.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ активистки

Причиной подобной реакции стало заявление члена правящей партии Мио Сигита о том, что правительство не должно тратить средства налогоплательщиков на защиту прав первертов, так как они не производят детей.

Правящая партия не стала придавать данному инциденту значения, ввиду его надуманности и малой значимости. Однако усилиями правозащитников, которые защищают права меньшинств, тема всплыла на повестку дня.