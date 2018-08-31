Нью-Дели, 31 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. 31 августа курс индийский рупии опустился до рекордно низкой отметки, сообщает агентство Prensa Latina.

Индийская Рупия

Курс индийской валюты упал на 26 пайсов и достиг показателя 71 рупии за $1. За 100 рупий дают 96,3 руб.

Тенденция к снижению курса рупии наблюдается в связи с ростом спроса на доллары со стороны импортеров нефти и ростом мировых цен на сырую нефть, что порождает опасения по поводу инфляции.