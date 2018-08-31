Ярославль, 31 августа, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Елена Новик стала заместителем мэра Ярославля по социальной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Елена Новик

Она заменила ушедшего в отставку в мае Ивана Лилеева. До 30 августа Новик работала заместителем председателя облизбиркома.

Областная избирательная комиссия на своем заседании 30 августа приняла ее отставку, но оставила ее в составе комиссии. О том, что Елена Новик может занять пост заместителя мэра, ИА REGNUM сообщило несколько дней назад. Новик уже работала заместителем мэра Ярославля с декабря 2013 года по ноябрь 2016, а потом Владимир Слепцов ее отправил руководить администрацией Кировского и Ленинского, откуда она перешла в избирательную комиссию региона.

К работе в мэрии Елена Новик приступила 31 августа.