Ростов-на-Дону, 31 августа, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Ростов» Сергей Паршивлюк озвучил предупреждения популярного в России дорожного приложения «Яндекс.Навигатор», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

Fratria.ru Сергей Паршивлюк с мегафоном

Футболист озвучил фразы для приложения, которые помогут водителям ориентироваться на дороге. В ближайшее время в приложении появится и фирменный стиль донской команды.

Голос Паршивлюка уже доступен для загрузки в «Яндекс.Навигаторе».

ИА REGNUM напоминает, что клубную карьеру защитник жёлто-синих начинал в московском «Спартаке». В сезоне 2016/17 Паршивлюк защищал цвета ФК «Анжи» (Махачкала), затем футболист пополнил состав ростовской команды.