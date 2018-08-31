Москва, 31 августа, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Нью-Йорк, Москва и Лондон стали самыми фотографируемыми городами мира, сообщает портал Travel pulse со ссылкой на данные статистики фотостока Dreamstime.

Павел Латышов ИА Красная Весна Столица ночью. Москва-cити

Так, фотографий с изображениями Нью-Йорка было загружено более 356 тыс., Москвы — более 330 тыс.

В рейтинг также вошли Бангкок (Таиланд), Париж (Франция), Рим (Италия), Лос-Анджелес (США), Венеция (Италия), Гонконг (КНР), Стамбул (Турция), Барселона (Испания), Прага (Чехия), Пекин (КНР) и Сингапур.

Напомним, ранее Москва и Санкт-Петербург попали в список наиболее комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018. Составители рейтинга брали во внимание уровень здравоохранения, образования и культурного развития города, его инфраструктуру и чистоту окружающей среды.

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