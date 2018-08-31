Тегеран, 31 августа, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Восприятие Ирана Вашингтоном указывает на когнитивные проблемы США. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей официальной странице в Twitter 31 августа.

Теодор Жерико. Портрет сумасшедшей. 1822

«Биполярная демонизация Ирана от «завоевателя Ближнего Востока» до «борца за выживание» указывает на когнитивное расстройство и демагогию со стороны США, ставших следствием морального коллапса Америки. Иран всегда был и всегда будет стабильным, мощным и ответственным региональным игроком», — написал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана заявили, что любые переговоры с США по пересмотру «Совместного всеобъемлющего плана действий» (ядерной сделки) исключены. Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран готов отказаться от сделки, если она будет противоречить интересам страны.