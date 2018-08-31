Тверь, 31 августа, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Церемония открытия предприятия по переработке молока ООО «Дмитрогорский молочный завод», входящего в группу компаний «АгроПромкомплектация», состоялась 31 августа в Конаковском районе Тверской области. В открытии предприятия приняли участие губернатор Игорь Руденя и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области открыт новый молокозавод

«Сегодня очередной этап в развитии группы компаний, которой гордится Тверская область. Уверен, что новое предприятие будет активно участвовать в решении задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности, которые поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Правительство региона будет принимать активное участие в развитии проектов «АгроПромкомплектации», — сказал Игорь Руденя.

«Большой инновационный завод будет являться одним из флагманов экономики Тверской области. Компания «АгроПромкомплектация» — это серьёзный и очень показательный пример качественного государственно-частного партнёрства. Могу сказать, что те средства, которые государство выделяет в поддержку агропромышленного комплекса, идут на правильное развитие», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Отметим, что в настоящее время агрофирма «Дмитрова Гора» производит 21% общеобластного объёма молока, 35% свинины, обеспечивает работой более 2,5 тысячи жителей Верхневолжья.

Мощность завода по переработке молока — до 87,6 тыс. тонн в год, по производству готовой продукции до 50 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции включает 140 наименований. Объем инвестиций в строительство нового молочного завода составил 2,7 млрд рублей. Новое предприятие дало региону 250 рабочих мест, при том, что предприятие является одним из самых современных и инновационных, максимально автоматизировано и роботизировано.

В общей сложности с 2010 по 2016 годы компания «Агропромкомплектация» реализовала на территории Тверской области уже шесть инвестиционных проектов на 17 млрд рублей. Работу на них получили 2,5 тыс. жителей региона. За 2017 год предприятиями ГК реализовано 43,7 тыс. тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тыс. тонн.

По итогам 2017 года Тверская область заняла третье место в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства. Общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей в животноводстве. За первое полугодие 2018 года в регионе произведено 112,5 тыс. тонн молока, 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. В настоящее время на территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.