Москва, 31 августа, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Причиной появления микротрещины в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), может быть микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Об этом сообщил источник в космической отрасли.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09»

Отмечается, что после изучения фото‑ и видеоматериалов, сделанных экипажем на борту МКС, специальная комиссия по изучению появления микротрещины на космическом корабле «Союз МС-09» сделает выводы о причинах возникновения нештатной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отметили, что после восстановления герметичности в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, безопасности экипажа станции ничего не угрожает.

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