Самара, 31 августа, 2018, 13:33 — ИА Регнум. На заводе имени Кузнецова в Самаре произошел взрыв. Информацию о происшествии корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в отделе внешних коммуникаций предприятия.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

По данным издания Самара-online, в результате происшествия погибли два человека.

Информация уточняется.

ПАО «Кузнецов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике.