Воронеж, 31 августа, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Воронежской области в суд передано громкое дело в отношении 64-летнего пенсионера — из-за имущественного спора он расстрелял приемного сына и невестку, пытался убить бывшую жену и пристава. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, 31 августа первый заместитель прокурора области Василий Хромых утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пенсионера. Пенсионер проходит сразу по пяти статьям Уголовного кодекса.

Цитата из х/ф «Рождение нации». Реж. Нейт Паркер. 2016. США Убийца

Как пояснили в СУ СКР по региону, в декабре 2010 года после развода у 64-летнего местного жителя с одной стороны и его бывшей супругой и семьей старшего сына с другой стороны возник спор о разделе совместно нажитого имущества, а также денежных средств. Добровольно согласия по разделу имущества они не достигли, и в течение нескольких лет судились. Развязка произошла в сентябре 2017 года.

По версии следствия, обвиняемый, вооружившись охотничьим карабином «Сайга-20С» и прихватив три магазина патронов 20-го калибра на арендованном автомобиле приехал к частному дому приемного сына в Советском районе Воронежа. В момент, когда его сын вместе с супругой выезжали со двора дома, он расстрелял бывших родственников. Оба скончались на месте преступления. После этого обвиняемый поехал к дому его бывшей супруги, где она жила с внуками. Там он открыл газовые конфорки, с целью спровоцировать взрыв, а затем поджег дом и баню. В этот раз обошлось без пострадавших, однако он причинил супруге ущерб на 2 млн рублей. На этом обвиняемый не остановился: он направился на парковку Советского районного отдела судебных приставов. По данным следствия, на тот момент находившиеся на исполнении у приставов 13 исполнительных производств окончены фактическим взысканием задолженности в пользу Зонова с его родственников, а три исполнительных производства не были исполнены. Обвиняемый решил, что пристав работает слишком долго, что мешает ему получить деньги, и попытался убить сотрудницу отдела УФССП: он дождался, когда женщина вместе с коллегой выйдет из здания Советского РОСП, и несколько раз выстрелил в нее. Пристав получила ранения, ее жизнь спасли медики.

Для задержания преступника потребовалось введение оперативного плана «Сирена». Обвиняемого остановили сотрудники полиции, однако тот попытался угрожать им ножом. Полицейские, после предупредительного выстрела в воздух, были вынуждены обезвредить преступника, ранив его в голень. Только после этого пенсионера удалось задержать.

В настоящее время уголовное дело направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу. Теперь пенсионеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.