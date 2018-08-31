Лондон, 31 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. На обложке британской версии журнала Cosmopolitan было опубликовано фото модели Тесс Холлидей, чье телосложение отличается «пышными» формами. Издание разместило фото в своем Instagram.

(сс) Charisse Kenion Модные журналы

По словам Холлидей, она благодарна редакции журнала за то, что издание, разметив ее фото, «поможет кому-то принять и полюбить себя».

«Спасибо редакции за эту невероятную возможность! Если бы я увидела подобное тело, когда была юной девушкой, это изменило бы всю мою жизнь», — пишет модель в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/BnEMllvBVXX/

Как сообщало ИА REGNUM, обложку июньского номера арабского журнала Vogue украсил cнимок саудовской принцессы Хайфы бинт Абдаллы Аль Сауд. Выпуск был посвящен освобождению женщин королевства от строгих норм.

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