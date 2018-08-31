Санкт-Петербург, 31 августа, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В 2019 году петербургский бюджет продолжит субсидировать концессионера Западного скоростного диаметра (ЗСД). Как сообщила 31 августа глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, ООО «Магистраль северной столицы» — управляющая компания ЗСД — получит более 3 млрд 669 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост на центральном участке ЗСД

По словам Бабюк, эта сумма составляет 93% от общей потребности комитета в финансировании на следующий год. Всего инвестиционному ведомству Смольного нужно 3 млрд 931 млн рублей, без учета дополнительной потребности.

«И 93% этой суммы приходится на выплату расходов на реализацию соглашения с ГЧП, которая составит 3 млрд 669 млн рублей. Это в соответствии с соглашением о субсидии на 2019 год», — сказала Бабюк.

Кроме того, комитету нужно дополнительно еще 27 млн рублей. Они пойдут на Инвестиционный форум, премию «Инвестор года», на проведение международных мероприятий, где Бабюк обещает презентовать инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга.

В комитете финансов сообщили, что замечаний к расчетам комитета по инвестициям у них нет.

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Напомним, концессионер ЗСД рассчитывает, что оплата за проезд, а также субсидии из бюджета позволят окупить вложенные в строительство скоростной магистрали инвестиции до 2020 года и построить три новых съезда с ЗСД.

Западный скоростной диаметр — магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.