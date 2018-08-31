Воронеж, 31 августа, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Банк «Воронеж» признан несостоятельным. Такое решение принял Арбитражный суд Воронежской области. Напомним, с иском к банку «Воронеж» о признании его банкротом 17 июля обратился Центробанк.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

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Кроме того, по решению суда в отношении финансовой организации будет открыто конкурсное производство.

Ранее по теме:ЦБ РФ лишил лицензии «Банк Воронеж»

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Банк Воронеж» (г. Воронеж), который на тот момент занимал 221-е место в российской банковской системе, лишился лицензии на осуществление банковских операций 15 июня. Решение об отзыве лицензии Банк России принял в связи с тем, что кредитная организация проводила сомнительные денежные операции, не отражавшиеся в бухгалтерской отчётности учреждения. Кроме того, выяснилось, что в июне 2018 года «Банк Воронеж» осуществил сделки с имуществом, которые привели к выводу активов, что нанесло ущерб интересам кредиторов и вкладчиков банка.