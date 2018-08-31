Пало-Альто, США, 31 августа, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах учёным удалось разгадать загадку египетской мумии. Открытие сделала студентка Стэнфордского университета Ариэла Альгазе, сообщает портал Phys.org. Речь идёт о саркофаге, который более века назад приобрела жена основателя университета Джейн Стэнфорд. Теперь он хранится в коллекции учебного заведения. Отмечается, что в 1906 году землетрясение сильно повредило саркофаг.

(сс) albertr Саркофаг

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Альгазе, исследуя сотни фрагментов, оставшихся от саркофага, которые не изучались десятилетиями, обнаружила два неизвестных ранее объекта с текстом. Перевести надписи помогли египтологи. Так, удалось выяснить, что останки принадлежат женщине по имени Сенчалантос, а эпитафия гласит: «Пусть её имя молодеет с каждым днём».

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Тайна черного саркофага: в Египте найдены новые мумии

Добавим, что найденная в районе современного египетского города Ахмим мумия относится к греко-римскому периоду Древнего Египта, где-то между 100 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Однако стиль письма, используемый в надписи, указывает на то, что мумия была похоронена в римский период, то есть уже после 30 годов до нашей эры.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года российские учёные вместе с египетскими коллегами во время раскопок в Египте, проведенных на территории коптского христианского монастыря Дейр-аль-Банат, обнаружили деревянный саркофаг с мумией внутри. Мумия хорошо сохранилась. По мнению археологов, она относится к греко-римскому периоду истории египетского царства. Ещё три были найдены в июле 2018 года в саркофаге в городе Александрии в Египте. На саркофаг из чёрного гранита массой 30 тонн ранее наткнулись строители.