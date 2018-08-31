Пекин, 31 августа, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Автомобиль S 320 L от Mercedes-Benz, который компания представила в Китае, впервые оборудован двухлитровым турбированным двигателем, который является частью гибридной силовой установки. Об этом 30 августа сообщил журнал «Авторевю».

(сс) Sebastian Pociecha Mercedes-Benz

Мощность электродвигателя установки составляет 14 л.с. Система работает как плагин-гибрид. Автомобиль построен на 48-вольтовой архитектуре. Энергозапас батареи составляет 0,88 кВт*ч. Что касается бензинового турбодвигателя, то он выдаёт мощность 299 л.с.

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Напомним, ранее автомобили Mercedes-Benz S 320 L, которые компания продавала в Китае, были оборудованы турбированным двигателем V6 объёмом 3 л.