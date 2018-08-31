Санкт-Петербург, 31 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. 31 августа 1703 года, через три месяца после закладки Санкт-Петербурга на Заячьем острове, в новом городе произошло первое наводнение. Об этой памятной дате напомнили в дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений Минстроя России.

Дарья Драй ИА REGNUM Компас и карта

В тот день (20 августа 1703 года по старому стилю) велись работы по сооружению первых бастионов будущей Петропавловской крепости. Но их пришлось прервать из-за резкого повышения уровня воды в Неве: она поднялась на 2 метра 11 см выше обычного значения, разметала строительный лес и затопила застраиваемый участок нового города.

Наводнение 1703 года стало первым официально зафиксированным стихийным бедствием в Санкт-Петербурге.

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Напомним, 19 ноября 1824 года в Санкт-Петербурге произошло сильнейшее наводнение, которое стало самым мощным и разрушительным за всё время существования города. Вода поднялась до отметки 4,21 метра. Стихия полностью разрушила 324 дома и повредила половину всех имевшихся строений, по разным данным, погибло от 200 до 4000 человек.

Надежным защитником Санкт-Петербурга от наводнений с 2011 года является Комплекс защитных сооружений (КЗС) на дамбе в Финском заливе. За семь лет работы КЗС было предотвращено не менее 15 наводнений, которые могли нанести гигантский ущерб инфраструктуре и жителям Петербурга, стать причиной гибели людей. Последнее по времени наводнение было предотвращено в ночь с 7 на 8 января 2018 года.