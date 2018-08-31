Пекин, 31 августа, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с прибывшим в Китай президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом, сообщает 31 августа Синьхуа. Встреча прошла в преддверии открывающегося в начале сентября в Пекине Форума китайско-африканского сотрудничества и партнерства.

Рукопожатие

Отметив, что Сомали оказалась первой из стран Восточной Африки, установившей с КНР дипломатические отношения. Кроме того, Могадишо поддержал восстановление в 1971 году законного статуса Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН, китайский лидер поздравил Мохамеда с прогрессом в политическом урегулировании и социальном примирении в стране. «Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сомали», — заявил Си Цзиньпин.

По итогам встречи главы государств присутствовали на подписании двусторонних документов по сотрудничеству в реализации проекта «Пояс и путь».

Ранее в поддержку взаимодействия КНР и Африки высказался Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.