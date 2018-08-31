Москва, 31 августа, 2018, 13:35 — ИА Регнум. 7 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке Джон Патрик Хемингуэй, родной внук знаменитого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя, представит скандальные семейные мемуары «Strange tribe». Книга повествует о сложных взаимоотношениях его отца Грегори с главой клана.

Эрнест Хемингуэй с сыновьями Патриком и Грегори на Кубе. 1946

Книга уже переведена на китайский, испанский, чешский, болгарский и итальянский языки. В 2019 году выйдет русское издание.