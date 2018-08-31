Дзержинск, Нижегородская область, 31 августа, 2018, 12:33 — ИА Регнум. На заводе имени Свердлова в Дзержинске ведется разбор завалов. Число погибших может увеличиться, поскольку они могут находиться под конструкциями.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

«Из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела. Еще троих живыми обнаружить не удалось», — цитирует «Интерфакс» представителя оперативного штаба на месте происшествия.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородский области.

По данным ведомства, хлопок произошел при осуществлении технических работ, после чего возникло задымление. Информацию о погибших и пострадавших управление не приводит.

«Осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с продолжающимися работами, проводимыми сотрудниками МЧС по ликвидации последствий», — уточнили в СУ СКР.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 31 августа на заводе имени Свердлова, который производит боеприпасы, произошел взрыв с последующим возгоранием. Здание оцеплено. Проводился пролив территории предприятия.

По данным СМИ, три человека погибли, трое — госпитализированы. Однако официально информацию о погибших ни одна из экстренных служб не подтверждает.

Завод является крупным предприятием, на котором работают 5 тыс. человек.

В июле 2018 года сообщалось, что в одном из цехов произошел взрыв и обвалилась одна из стен. Масла в огонь подлила пресс-служба предприятия, сообщившая одному из СМИ, что никакого взрыва не было, а идет рабочий процесс «по сносу устаревшего здания цеха», где никакого производства уже давно нет. Позднее на официальном сайте предприятия появилось официальное сообщение о том, что «05.07.2018 года на территории предприятия после окончания рабочей смены в 16:25 произошло частичное обрушение стены неработающей части производственного здания».

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