Москва, 31 августа, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, торги по нефти проходят вблизи критичного технического сопротивления в 78 долларов за баррель. Новостной фон последнего дня недели привычен и трейдеры, как всегда, будут ждать отчет по количеству работающих буровых установок в Америке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Последние показатели сокращения коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) провоцируют активность покупателей. Однако, если 31 августа статистическая публикация будет менее оптимистичной для длинных позиций, то последний день августа станет периодом коррекции по нефти», — пояснил эксперт.

Дополнительно для рынка энергоресурсов важным будет отношение мировых валютных трейдеров к доллару США. Пока что американская валюта находится в состоянии коррекции вниз и имеет потенциал снижения в преддверии длинных выходных США. 3 сентября в Америке официальный банковский выходной по случаю Дня труда. Если американская валюта будет дешеветь еще на 0,3−0,4%, то стоимость Brent может повторно вернуться на отметки 78,30−78,40 доллара за баррель.

«Последний безоткатный рост цены Brent составил 11% за 11 торговых дней. Окончание месяца, окончание недели примечательно передышкой спекулянтов, потому при развивающейся коррекции продажи могут спровоцировать падение цены как минимум на 2% к уровню 76,40 доллара», — полагает Владимиров.

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