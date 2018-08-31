Ульяновск, 31 августа, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Жительница Ульяновской области понесла наказание за гибель ребёнка под колёсами своего автомобиля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, обвинительный приговор суд огласил сегодня, 31 августа.

Цитата из м/ф «101 далматинец». Реж. Вольфганг Райтерман, Клайд Джероними, Хэмильтон Ласки. 1961. США Беспредельщица за рулём

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Служители Фемиды признали женщину виновной в гибели мальчика и приговорили её к 2,5 года колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 9 мая 2018 года. Женщина за рулём ВАЗ-21 140 ехала по проспекту Нариманова со значительным превышением скорости и сбила находившегося на пешеходном переходе мальчика. В результате ДТП малолетнему пешеходу были причинены множественные телесные повреждения, вследствие чего он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 24-летняя жительница Ульяновской области была задержана по подозрению в совершении смертельного ДТП 10 мая. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения. Повлекшее по неосторожности смерть человека»). Жертвой автоледи стал шестилетний мальчик.