Москва, 31 августа, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Если США примут решение о выходе из Всемирной торговой организации, то это углубит ее кризис, хотя и не приведет к ее немедленному краху, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он 31 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего выходом Америки из ВТО.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а мне не страшно

«Скорее всего — это страшилка, — считает Бузгалин. — Он произносил немало таких речей, предлагая самые неожиданные варианты. Но если предположить невозможное и США примут решение о выходе из ВТО, то это, безусловно, сразу к краху этой организации не приведет, но ее кризис с этого момента углубится».

Кроме того, экономист предположил, что сказанное Трампом может быть отражением общей тенденции.

«До тех пор пока американские ТНК, вкупе с их европейскими союзниками, абсолютно доминировали в мировой экономике и мировой политике — все эти организации (Всемирный банк, Международный валютный фонд и прежде всего ВТО) были очень удобными квазимеждународными инструментами для проведения политики, которая была выгодна этим акторам, крупнейшим корпорациям, сращенным с государственными структурами США и Европейского союза, — объяснил Бузгалин. — В настоящий момент происходит постепенная дивергенция мирового экономико-политического пространства. Возникают другие достаточно мощные игроки на международной арене (это не только Китай, но и Индия, и подросшие экономики стран Латинской Америки). В результате ситуация, когда все бьются по равным правилам, но при этом один гарантированно намного сильнее, чем другие, — начинает изменяться».

Напомним, что президент США Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg не исключил выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО).

«Если они не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО», — сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома, раскритиковал решение ЕС отменить ввозные пошлины на автомобили американского производства в обмен на введенные Вашингтоном тарифы на сталь и алюминий, назвав его «не очень хорошим».