Вена, 31 августа, 2018, 12:15 — ИА Регнум. С 1 сентября вступает в силу запрет на питание в венской линии метро U6, пишет газета Kurier.

(сс) TyBoR Станция U6 Вена

Теперь в поездах метро будет запрещено употреблять любую пищу — ранее запрет касался только кебабов, пиццы и леберкезе. Инициаторы запрета приводят несколько аргументов: привычка питаться фастфудом на ходу вредит здоровью и приводит к лишнему весу; в метро скапливается огромное количество бактерий; наконец, запах, крошки и остатки пищи доставляют неудобство окружающим.

С 15 января запрет распространится на все линии метро Вены. За порядком будут следить сотрудники службы безопасности метрополитена, а нарушающие запрет будут выводиться из поездов. Исключение предусмотрено для маленьких детей.

Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что хотел бы распространить запрет на весь общественный транспорт: «В годы моей юности никому бы и в голову не пришло есть сосиски в трамвае. Везде, где неписаные законы утратили свое значение, необходимо их дополнительно ужесточить».

По его словам, ему нравится пользоваться общественным транспортом, и при этом — как и другим жителям города — не хотелось бы беспокоиться о том, не придется ли садиться в остатки еды.