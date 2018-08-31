Выборг, Ленинградская область, 31 августа, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Во время археологических раскопок на территории Выборгского замка обнаружена средневековая постройка, которая может оказаться так называемым «тайным домом». Из него, как предполагается, в средневековье был проведен секретный подземный ход, ведущий от Замкового острова на основную часть города.

ИА REGNUM Башня св. Олафа в Выборге

Находка сделана в рамках Выборгской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН на южном валу Выборгского замка.

Как отмечают историки, в документах XVI века упоминалось строительство «тайного дома», из которого вела лестница в подземный ход, расположенный прямо под проливом. Есть на этот счет и другие свидетельства. Например, в 1935 году финские археологи нашли уходящую в землю винтовую лестницу и помещения, пол которых находился на уровне воды.

Как рассчитывают нынешние исследователи, после завершения работ можно будет музеефицировать скрытые подземные сооружения Выборгского замка, сделать их доступными для посетителей.

Тем временем на северной стороне вала Выборгская археологическая экспедиция ИИМК РАН нашла хорошо сохранившееся мощение из булыжника XIX века, основание каменной стенки бруствера, за которым двести лет назад стояли пушки.

«В этом же месте археологи обнаружили настоящий клад — кошель с 38 монетами двухкопеечного номинала времен Александра I. После завершения раскопок клад пополнит коллекцию музея», — сообщили 31 августа в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ходе работ в Часовой башне Выборга нашли разведывательную схему советских военных, обрывки фронтовых писем советских солдат, постер шведской актрисы Ингрид Бергман из финского журнала, финско-английский карманный словарь, обрывки газет на финском, шведском и русском языках времен Второй мировой войны.