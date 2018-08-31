Якутск, 31 августа, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Эксперты «Проектного офиса развития Арктики» (ПОРА) поддержали инициативу деления страны на макрорегионы, предложенного в проекте Стратегии пространственного развития РФ, но с условием, что такой статус получит и Арктика. Для её особого выделения есть исторические и социально-экономические предпосылки, уверен гендиректор ПОРА Борис Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Территория». Реж. Александр Мельник. 2015. Россия Арктические просторы

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Обособленной арктической территории в проекте Стратегии нет, но в «Проектном офисе развития Арктики» она нужна, пишет ЯСИА.

«Во времена Екатерины Великой Россия была поделена на полосы — северную, среднюю, южную. Государственные служащие севера носили форму голубого оттенка, средней полосы — вишневые, южной полосы — фиолетовые. То есть северный макрорегион уже тогда выделялся административно, а не только по климато-географическим признакам», — напоминает Борис Тарасов.

Он считает, что особое территориальное выделение позволит лучше решать проблемы Арктики, такие, как рост среднегодовой температуры воздуха, ведущий к изменению ландшафтов и таянию вечной мерзлоты и влияющий на устойчивость функционирования инфраструктуры Севера.

С другой стороны, в результате циклических изменений климата открывается Северный морской путь, имеющий огромное значение для России, отметили эксперты ПОРА. Они уверены, что именно с позиций макрорегиона будет возможно наиболее эффективно и целостно решать возникающие задачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ разработан проект «Стратегия пространственного развития». Согласно документу, в России, кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегиона, планируется добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.