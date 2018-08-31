Ярославль, 31 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. 31 августа в мэрии Ярославля на традиционном общегородском пятничном совещании рядом с мэром Владимиром Слепцовым присутствовал заместитель губернатора области по внутренней политике Андрей Шабалин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот прямой трансляции Андрей Шабалин и Владимир Слепцов

Ранее чиновники областного уровня не были замечены на ОГС в мэрии города. На совещании обсуждаются исключительно хозяйственные вопросы, обычно мэр устраивает разносы своим подчиненным за тот или иной промах.

Однако совещание 31 августа заметно отличалось от предыдущих. Мэр Ярославля не критиковал сотрудников и приглашенных, провел совещание быстро, после чего оно было переведено в закрытый режим. Кстати, формат «закрытого режима» характерен для заседаний правительства области, которые также транслируются в интернете и по ТВ.

Не исключено, что причиной этого стали выборы в областную думу, которые пройдут 9 сентября. Возможно, с участием Андрея Шабалина обсуждались вопросы безопасности и другие нюансы работы власти на последней предвыборной неделе. Не исключено, что замгубернатора по внутренней политике выступил и в качестве «сдерживающего фактора» — нередко в ходе совещаний яркий ньюсмейкер Владимир Слепцов делает резкие заявления, которые получают неоднозначную оценку СМИ и общественности.