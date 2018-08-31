Москва, 31 августа, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Российские компании на своем опыте видят, что они могут внести существенный вклад в научно-технологический прорыв, заявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Но есть и вызовы, с которыми приходится сталкиваться, считает директор «Корпоративного НИОКР» компании «СИБУР» Дмитрий Степкин.

Меняла и его жена. 1539. Маринус ван Реймерсвале

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на «Технопроме» в Новосибирске, заявил, что научно-технологический прорыв входит в число ключевых национальных целей и приоритетов. По его словам, Россия способна совершить этот прорыв, «объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей».

Среди вызовов, с которым мы сталкиваемся, хотелось бы отметить три. Во-первых, ослабленный фокус на прикладные разработки по аналогии с существовавшими ранее отраслевыми НИИ.

Во-вторых, недостаточный уровень международного сотрудничества российской науки. Конечно, нам больше хотелось бы работать с отечественными учеными, совместно развивать проекты, но когда выбор стоит между уже готовой, доступной на рынке технологией либо продвинутыми разработками зарубежных университетов, то промышленные компании не могут себе позволить потратить несколько лет на разработку с нуля, когда можно внедрять технологию уже сейчас, получая прибыль и конкурентное преимущество.

Развитых программ совместных исследований, когда институт может пригласить зарубежного ученого, чтобы вести с ним исследования, на практике мы не видим. Российская наука часто базируется только на своих внутренних компетенциях.

В-третьих, при большом наборе программ государственной поддержки процесса разработки, по факту что-то задействовать бизнесу бывает сложно. Компании не могут брать на себя обязательства по коммерциализации действительно перспективных продуктов, так как по природе инновационного процесса он может не получиться. А это является почти повсеместным условием.

Одновременно с этим по ряду технологий в мире сложилась определенная страновая специализация и, вероятно, нет смысла стремиться все технологии развивать в России — иногда что-то проще купить на рынке.

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