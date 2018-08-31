Магадан, 31 августа, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Пожилой жительнице Магадана уже несколько лет не удаётся добиться присвоения группы инвалидности, положенной ей по состоянию здоровья. Оснований для этого у женщины множество, диагнозов целый букет, но необходимые гигиенические средства и медпомощь она не получает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Старушка (фрагмент). 1874

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Жительнице Колымы 81 год, и у неё третья группа инвалидности, а состояние здоровья — на вторую: женщине поставлены 35 диагнозов, из них 17 — тяжёлые, пишет газета «Вечерний Магадан». Не смотря на это она уже на протяжении восьми лет вяжет тёплые носки, которые безвозмездно передаёт жителям дома инвалидов, людям, чьи дома пострадали от наводнения, и даже жителям Донецка. Всего за годы благотворительности она связала и передала нуждающимся более 5 тыс. пар носков.

Колымчанка признаётся, что и дальше готова вязать для других и считает, что Бог оставил ей руки здоровыми, чтобы она могла творить добро. Но состояние её здоровья ухудшается, а врачи вместо помощи и лечения разводят руками: «А что вы хотите? Старость — возраст и диагнозы». Даже положенные пенсионерке по закону и на основании инвалидности гигиенические средства она не получает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии также нелегко добиться медпомощи. Одинокому жителю республики, который мучился сильными болями в ногах, врачи помогли только после вмешательства уполномоченной по правам человека в республике. На его вызовы перестала приезжать даже скорая помощь. После вмешательства омбудсмена мужчине был поставлен диагноз гангрена.