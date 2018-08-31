Брюссель, 31 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. После опроса жителей стран Европейского союза (ЕС) Европейская комиссия намерена отменить перевод часов на летнее время и обратно, пишет газета Wiener Zeitung.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Часы

«Люди хотят этого, и мы сделаем это», — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер утром 31 августа. В этот день Еврокомиссия примет решение по вопросу отмены перевода времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 80% принявших участие в онлайн-опросе, предпочитают отменить переход на летнее время и обратно. В опросе участвовали 4,6 млн человек.

Переход на летнее время был принят в Австрии в 1980 году по соображениям экономии энергии. В 2002 году все страны ЕС приняли единые правила перевода часов. Часы переводят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.