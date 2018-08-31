Москва, 31 августа, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Запад постепенно меняет свое мнение относительно Украины и ее политической элиты, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он 31 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, которая выразила обеспокоенность активизацией праворадикальных группировок в стране и фактами нападений на участников правозащитных организаций.

Пьер Пюви де Шаванн. Одиночество

«Праворадикальное движение при попустительстве украинской власти (и поощрений с ее стороны) активно развивалось начиная с начала 1990-х годов, — сказал Шаповалов. — Тому есть вполне понятная причина — именно праворадикалов украинская власть рассматривала, с одной стороны, как людей, которые формируют смыслы и ценности, то есть участвуют в формировании украинской идентичности, в связи с дефицитом идей связанных с украинской государственностью».

С другой стороны, как считает Шаповалов, праворадикалов использовали как пушечное мясо, которое можно задействовать в качестве авангарда разного рода революций.

«Как во время первого, так и второго майдана именно сторонники праворадикальных группировок составляли передовые штурмовые отряды, — отметил Шаповалов. — Естественно, что именно праворадикалы стали основой тех вооруженных методов борьбы против несогласных, которые практикуются на Украине начиная с 2014 года и вплоть до настоящего времени».

Шаповалов также обратил внимание на то, что все факты, которые свидетельствовали о росте праворадикальных настроений на Украине об очень серьезной степени влияния праворадикалов на принятие политических решений, о естественной связи этих идей с фашистскими и неонацистскими идеями, были прекрасно известны, но игнорировались западными институтами и международными структурами.

«Запад по-прежнему закрывает на это глаза, так как занимает ангажированную позицию поддержки нового политического режима на Украине, — отметил Шаповалов. — Здесь можно провести абсолютно прямую параллель со странами Балтии».

Что касается заявления миссии ООН, то, по мнению Шаповалова, это еще нельзя считать однозначным признаком изменения Западом своей позиции, так как ООН — это не западный институт, а скорее надгосударственная структура.

«Тем не менее надо признать, что в последнее время в западном сообществе идет переоценка отношения к Украине, — констатировал Шаповалов. — Иллюзии в отношении украинской демократии сходят на нет, и Запад начинает прозревать. Безудержное восхваление украинской «демократии» входит в явное противоречие с европейскими ценностями. Запад чувствует усталость от тех многочисленных проблем, которые связаны с нынешней украинской политической элитой и тесно связанной с ней праворадикальной средой, которая фактически формирует идеологические ценности данной элиты».

Напомним, как стало известно 30 августа, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине заявила о своей обеспокоенности активизацией праворадикальных группировок в стране и фактами нападений на участников правозащитных организаций.

«Мы обеспокоены сообщениями о недавних атаках крайне правых групп, как мы их называем, а также о влиянии на правозащитные органы. Это то, что мы наблюдали в течение этих четырех с половиной лет, это то, что мы рассматриваем как тенденцию, которая продолжается», — гласит заявление миссии.