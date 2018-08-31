Ярославль, 31 августа, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Жители Ярославля устали ждать, когда же начнется ремонт улицы Блюхера, которая за последние несколько лет получила звание «самой убитой дороги Ярославля», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook Улица Блюхера ждет ремонта

В этом году к всеобщему ликованию улица Блюхера вошла в перечень объектов приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиком, который должен выполнять ее ремонт, является АО Группа компаний «ЕКС». Однако лето заканчивается, завтра начинается сентябрь, а рабочих на улице Блюхера так и не видно. Пока там только установили штендер, на котором значатся название компании — подрядчика и сроки работ: июнь-октябрь 2018 года.

В группе общественного движения «Дороги Ярославля» в Facebook пользователи бьют тревогу: возникли слухи, что в этом году ремонт так и не начнется.

В мэрии Ярославля ситуацию прокомментировали следующим образом:

«На участке улицы Блюхера от Урицкого до Елены Колесовой необходима замена основания. Подрядчик проводил геодезические изыскания, получал согласования всех необходимых служб, в том числе ресурсовиков. На сегодняшний день все согласования получены, отметки выставлены и в ближайшее время начнётся активная — видимая для жителей — стадия работ».

Между тем в Ярославле начались затяжные дожди, которые, по прогнозам, продлятся всю следующую неделю.