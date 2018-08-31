Киев, 31 августа, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы пресекли деятельность «интернет-сети» жителей Днепропетровска, Кривого Рога и Никополя, которых российские спецслужбы якобы привлекли к вмешательству в ход будущих президентских выборов на Украине. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Галлюцинация

Отмечается, что украинских граждан, которые являлись администраторами групп в социальных сетях, спецслужбы РФ склоняли «к подготовке воздействия на ход будущих выборов президента Украины путем манипулирования общественным мнением интернет-пользователей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государству необходимо налаживать сотрудничество с западными странами для выработки «надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс».

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