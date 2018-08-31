Ростов-на-Дону, 31 августа, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи стал игроком английского «Рединга», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщил агент футболиста на странице в Instagram.

Soccer.ru Саид Эззатоллахи

На каких условиях оформлен переход, не уточняется. Ранее сообщалось о желании «Рединга» взять Эззатолахи в аренду. У игрока действовал контракт с «Ростовом» до лета 2019 года.

Ранее иранский полузащитник выступал за клуб «Малаван», молодёжную команду мадридского «Атлетико». В России он, помимо «Ростова», играл за пермский «Амкар» и махачкалинский «Анжи».

В составе сборной Ирана Эззатоллахи принял участие в двух матчах чемпионата мира по футболу — 2018.