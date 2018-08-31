Санкт-Петербург, 31 августа, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Высокая доля прибыли госкомпаний, которую они должны направлять на выплату дивидендов, — последовательная политика государства, при этом в вопросе о том, эффективно ли такое использование средств, отчасти правы обе стороны, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 31 августа, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Елена Рогова, комментируя заявления министра финансов Антона Силуанова о дивидендах госкомпаний.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Дивиденды

Ранее Силуанов выступил против сокращения доли прибыли госкомпаний, которую они направляют на выплату дивидендов. Госкомпании должны выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО, считает министр, при этом не должно происходить сокращения инвестиционных программ. Госкомпании могут найти дополнительные ресурсы за счет повышения эффективности инвестиционных проектов, за счет использования оставшейся после выплаты дивидендов прибыли или за счет привлечения рыночного финансирования, добавил Силуанов.

Вопросы о дивидендной политике возникают в любой компании, в том числе и в государственной. Ведь те же деньги, что должны быть выплачены в виде дивидендов государству, можно было бы направить на развитие.

Капитал в этих компаниях государственный, как правило, государство является мажоритарным акционером, и хотя прямо приказывать оно не может, но устанавливать правила игры — вполне. Государство отстаивает интересы бюджета. Это последовательная политика с 2013 года. Первой рекомендацией была выплата 35% прибыли, в 2016 году этот показатель довели до 50%.

Обе стороны в этом вопросе отчасти правы. С одной стороны, в виду вялого экономического климата у многих компаний сейчас просто нет значительных инвестиционных проектов, на которые можно было бы перенаправить эти деньги. Средства, которые не идут на выплаты дивидендов, зачастую используются неэффективно. При этом к государству по части эффективности использования средств тоже есть вопросы.

Силуанов предлагает госкомпаниям изыскивать внутренние резервы, но это вряд ли возможно, в том числе и по объективным причинам. У этих компаний раздутый бюрократический аппарат и крупные проекты, в том числе и те, которые продвигает государство. Увеличение долговой нагрузки выглядит более реальным вариантом.