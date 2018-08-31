Саратов, 31 августа, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Изменения в пенсионной системе России, и в частности, повышение пенсионного возраста, — шаги назревшие. Те пенсии, которые получают пенсионеры сейчас, недостаточно высокие, чтобы люди старшего поколения могли достойно жить на пенсию, заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Саратовской областной думы, заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи, член комитета по социальной политике Юлия Литневская.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Если вспомнить 90-е годы, тогда пенсионеры вообще не получали пенсию. По сравнению с теми годами пенсии, конечно, выросли, но всё равно сейчас это не та сумма, на которую можно жить безбедно. Для того чтобы эту проблему решить, власти должны были принять меры, шаг вынужденный, но объективный. Занимать страусиную позицию, прятать голову в песок в этой ситуации невозможно. Решение непопулярное, но его необходимо принять, чтобы благосостояние и качество жизни пенсионеров улучшилось», — считает депутат.

По её мнению, есть огромный воз накопившихся с начала XX века проблем, и их приходится решать, в том числе и непопулярными мерами. Президент РФ Владимир Путин, как всегда, честно обозначил проблемы, честно провел причинно-следственные связи сложившейся ситуации. Главой государства предложены значимые послабления по нескольким пунктам законопроекта, в частности, касаемо женщин. Также глава государства отметил, что с принятием законопроекта будет повышаться размер пенсий, вводиться ответственность за трудоустройство людей предпенсионного возраста, это важные и очень значимые, объективные шаги вперед.

«При том, что сейчас эти меры болезненно воспринимаются в обществе, появляется надежда, что существующие проблемы в пенсионной системе начнут наконец-то решаться. По крайней мере они уже проговариваются, и проговариваются на самом высоком уровне, в том числе и президентом, который осознает эту проблему и предложил очень конкретные меры по её решению», — высказала свое мнение Литневская.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»