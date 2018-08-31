Абакан, 31 августа, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов поддержал предложение о включении автодороги Абакан — Бийск в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Хакасии Виктор Зимин, комментируя на своей странице в соцсети «ВКонтакте» итоги визита Алафинова в республику, состоявшегося 30 августа.

R-19.ru Совещание в Хакасии

«Будем работать совместно с Минтрансом, чтобы эта важная не только для Хакасии, но для всего Сибирского федерального округа транспортная артерия попала в программу», — подчеркнул Зимин.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, строительство транспортного коридора Абакан — Бийск стало основной темой совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры. Этот межрегиональный проект получил поддержку президента России. Предполагается, что автотрасса кратчайшим путем соединит Хакасию, Красноярский край и Туву с Кемеровской областью, Алтайским краем и Республикой Алтай, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию:

«Это существенная экономия времени, транспортных расходов и снижение себестоимости товаров и услуг, расширение экономических связей, грузооборота, туристического потока».

Виктор Зимин рассчитывает, что проект «Абакан — Бийск» будет включён в перечень объектов государственной программы «Развитие транспортной системы».

«В меру своих возможностей мы год за годом самостоятельно ведём строительство этой дороги. Но очевидно, что без поддержки со стороны федерального центра выполнить такой масштабный и значимый проект невозможно», — резюмировал глава региона.

В качестве ещё одной важнейшей задачи он назвал развитие южного хода Транссиба.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20 августа глава Хакасии Виктор Зимин затронул тему строительства транспортного коридора Абакан — Бийск на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Зимин отметил, что глава государства поддержал этот проект, реализация которого «затрагивает интересы сразу нескольких сибирских регионов». Его стоимость республиканские власти пока не уточняют.