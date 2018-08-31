Сиань, Китай, 31 августа, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В китайском городе Сиань завершены работы по созданию первой твёрдотопливной ракеты-носителя ZQ-1, разработанной частной китайской компанией. В настоящее время специалисты приступили к предпусковой подготовке аппарата для запуска в космос, который намечен на октябрь 2018 года. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Центральное телевидение Китая.

Seradata.com Китайская ракета ZQ-1

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Первый запуск с полезной нагрузкой состоится с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Ракета-носитель выведет на гелиосинхронную орбиту микроспутник «Вэйлай» (Future).

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Как сообщало ИА REGNUM, разработкой ZQ-1 занималась частная компания Beijing LandSpace Technology Corporation. Длина ракеты-носителя составляет 19 метров, а диаметр — 1,35 метра. Подъёмный вес достигает 27 тонн, а тяга ракеты — 45 тонн. Если миссия пройдёт хорошо, то ZQ-1 станет первой китайской частной ракетой-носителем, которая сможет отправлять ракеты в космос. Также компания разрабатывает и жидкостную ракету ZQ-2, которую планирует запустить к 2020 году.

Добавим, что Китай намерен нагнать отставание от Индии в вопросе частных пусков. В настоящее время в стране существует порядка 60 частных компаний, работающих в космической сфере.