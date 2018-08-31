Луганск, 31 августа, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Украинские военные за сутки 30 августа один раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает 31 августа «Луганский информационный центр».

Результаты обстрела ВСУ

Отмечается, что киевские силовики подвергли обстрелу район села Христовое. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС), уточнили в Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Следственном комитете России (СКР) заявили, что с 3 по 27 августа боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили или частично разрушили в населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР 55 жилых домов, хозяйственных построек и объектов гражданской инфраструктуры.

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