Горно-Алтайск, 31 августа, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели альпиниста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 31 августа, его тело было обнаружено на прошлой неделе группой туристов, которые совершали восхождение на одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. О произошедшем альпинисты сообщили в региональное ГУ МЧС России.

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

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Освободить изо льда тело замерзшего альпиниста спасателям удалось только четыре дня спустя. По предварительным данным, погибший — 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года.

«Родственники пропавшего без вести лица выехали в Кош-Агачский район с целью проведения опознания», — добавили в следственном ведомстве.

СКР проводит доследственную проверку.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад на Эльбрусе на высоте около 4 тыс. метров было обнаружено тело альпинистки, пропавшей более 30 лет назад. При женщине был найден паспорт и билет на авиарейс. По словам спасателей, альпинистка, вероятно, погибла при восхождении на Эльбрус в 1987 году. Тогда лавина накрыла группу альпинистов из семи человек.