Альбукерке, США, 31 августа, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Число погибших при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в американском штате Нью-Мексико значительно возросло. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Погибший в автокатастрофе

По данным телеканала, в результате ДТП погибли семь человек, еще несколько пассажиров получили различные травмы.

Ранее ряд СМИ сообщал о четырех погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в штате Нью-Мексико произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком. Известно, что в автобусе находились 49 человек.

Авария произошла недалеко от границы с Аризоной.

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