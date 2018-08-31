Вашингтон, 31 августа, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Руководство сервиса коротких сообщений Twitter заявило о запуске механизма сертификации политической рекламы в микроблогах на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в официальном блоге Twitter.

keiyac Сообщение в twitter

В сообщении указывается, что компания создала специальный «процесс сертификации», который позволяет проверить то, что рекламодатель географически является резидентом США.

Отныне должны проходить обязательную сертификацию рекламные объявления, которые относятся к выборам в США, или реклама каких-то законодательных актов «национального значения», отметили в компании.

«Примеры законодательных вопросов, имеющих национальное значение, включают такие темы, как аборты, права граждан, изменение климата, оружие, здравоохранение, иммиграция, нацбезопасность США, соцобеспечение, налоги и торговля», — уточняется в сообщении.

Напомним, в настоящее время в США проходит расследование, касающееся якобы имевшего место «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.

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