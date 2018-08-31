Улан-Удэ, 31 августа, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Более 120 конструкторов, технологов и рабочих Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) удостоены почетных грамот и благодарностей за вклад в развитие отечественного вертолетостроения и военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба предприятия.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Вертолёт

«Упорный труд заводчан позволяет предприятию развиваться и совершенствовать изготавливаемую технику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что награждение состоялось на торжественном мероприятии.

В настоящее время перспективными задачами на заводе считают реализацию проектов по выпуску вертолетов Ка-226Т и VRT500, а также самолетов местных воздушных линий ТВС-2ДТС «Байкал».

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. В настоящее время предприятие выпускает вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Ранее предприятие продемонстрировало обновленный Ми-171Ш, который предназначен для транспортировки личного состава, груза, а также может нести вооружение.

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