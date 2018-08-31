Москва, 31 августа, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В масштабных учениях Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России, которые пройдут на Средиземном море, будут задействованы 26 кораблей и 34 летательных аппарата. Об этом сегодня, 31 августа, на брифинге сообщил главнокомандующий ВМФ Владимир Королёв. Также, по его словам, участие в манёврах примут и две подводные лодки.

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Он уточнил, что корабли Северного и Балтийского флотов, задействованные в манёврах, уже совершили межфлотские переходы и прошли более 4,5 тыс. морских миль. Корабли Каспийской флотилии совершили переход Волго-Донским каналом и Черноморскими проливами из Каспийского моря. Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота прибыл в район проведения учения из Красного моря, где выполнял задачи по противодействию пиратству.

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«В рамках учения будут осуществлены полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолётов Су-30СМ морской авиации», — добавил Королёв.

Главнокомандующий ВМФ также отметил, что «в целях неукоснительного выполнения норм международного права, а также обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов районы проведения учения заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства и полётов авиации».

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабные учения ВМФ и ВКС России пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября. К участию в них привлекут корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты дальней авиации. Флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота. Руководить манёврами будет глаком ВМФ.

В ходе учений российские военные отработают задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну. После окончания учения участвующие в нем силы будут возвращены в пункты постоянного базирования.

Проводимые учения напрямую связаны с ситуаций в Сирии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намеченные масштабные учения, отметил, что ситуация, сложившаяся в сирийской провинции Идлиб, которую он назвал «рассадником террористов», ничего хорошего не сулит и имеет все предпосылки к усугублению. В этом свете, по словам официального представителя Кремля, повышенные меры предосторожности вполне оправданны и обоснованны.