Багдад, 31 августа, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади уволил лидера шиитских ополченцев из группировки «Хашд аш-Шааби», сообщает 31 августа Kurdistan.ru.

Хайдер Джавад Аль-Абади

Причиной подобного решения стала поддержка группировкой конкурирующего политического блока «Фатх», возглавляемого Хади аль-Амири, который пытается возглавить правительство страны.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержали шиитские группировки. В настоящее время между ними идет соперничество за право формирования правительства.