Москва, 31 августа, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Представители Российской Федерации проинформировали главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса о том, что члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) планируют провести очередную провокацию с применением химического оружия в провинции Идлиб. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин в беседе с ТАСС.

U.S. Navy Химическая атака

«Есть заслуживающая доверия информация о том, что боевики получили запасы химических веществ (хлор)», — отметил он.

По его словам, российская сторона по линии ОЗХО уже передала всю необходимую информацию гендиректору организации Фернандо Ариасу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции заявил, что боевики похитили более 40 детей в Сирии. По его словам, члены НВФ планируют использовать юных жителей страны в инсценировке химической атаки в провинции Идлиб.

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