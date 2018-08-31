Королёв, Московская область, 31 августа, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Специалисты Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и РКК «Энергия» отреставрировали легендарный памятник «Союз-Аполлон», в ближайшее время он будет установлен в наукограде Королёве, сообщает пресс-служба предприятия.

Cliff Стыковка «Союза» и «Аполлона». Музейная экспозиция

Во время реставрации были проведены восстановительные работы внешнего облика монумента, заменены опорные конструкции каркаса. Использованный при изготовлении металл заменялся на элементы из нержавеющей стали. Также был изготовлен новый постамент, который отличают высокие прочностные характеристики.

Отмечается, что к работе над памятником, который в народе прозвали «шарик», приступили еще в 2015 году. Реставрацию решили провести за счет собственных средств, а памятник установить на площади Мозжорина, где он располагался изначально.

Памятник «Союз-Аполлон» — посвящён стыковке советского «Союза» и американского «Аполлона» в 1975 году, ставшей символом российско-американских отношений.