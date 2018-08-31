Париж, 31 августа, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В связи с Международным днем пропавших без вести людей Аргентина и Франция желают «увековечить память» о жертвах и их семьях, сообщает МИД Франции.

Цитата из к/ф «Гараж «Олимпо». Реж. Марко Бечис. 1999. Италия — Аргентина — Франция Похищенная

Международный день пропавших без вести людей, 30 августа каждого года, — это день, созданный для привлечения внимания к судьбе лиц, находящихся в тюрьмах, в местах, неизвестных их родственникам и / или законным представителям.

«К сожалению, нарушения подобных прав человека по-прежнему наблюдаются во многих странах, в том числе в некоторых государствах, переживающих серьезные кризисы или войны», — говорится в сообщении МИД.

Международная конвенция о защите пропавших без вести (2006 год), к которой в настоящее время присоединились 97 государств, 58 из которых ее ратифицировали, является важным шагом для привлечения внимания международного сообщества. Целью этого документа является предотвращение исчезновений людей и борьба с безнаказанностью за преступления подобного характера.

В 2017 году Верховный комиссар ООН по правам человека поставил перед собой задачу удвоить число государств — участников Конвенции в течение пяти лет: Франция и Аргентина полностью поддерживают эту задачу.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и его аргентинский коллега Хорхе Фори призывают все государства, которые еще не сделали этого, ратифицировать настоящую Конвенцию и признать компетенцию специального комитета, учрежденного в качестве органа по наблюдению за соблюдением Конвенции.