Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Камчатка и Сахалин показывают рост заболеваемости педикулезом. На полуострове количество заболевших в разы превышает среднероссийский показатель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gilles San Martin Вошь

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Показатель заболеваемости педикулезом на камчатке с января по июль 2018 года в разы превысил среднероссийский. За семь месяцев на полуострове зарегистрировано 273 случая обращений к врачам по данному поводу. Это ниже, чем в прошлом году, на 12,2%, тем не менее показатель очень высок и, по данным Роспотребнадзора, имеет слабую тенденцию к снижению. По мнению экспертов, реальная заболеваемость намного выше, поскольку не все заболевшие обращаются к врачам.

На Сахалине с января по июль 2018 года зарегистрировано около 400 случаев заболеваемости педикулезом, из них 241 случай приходится на детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2017 году заболеваемость педикулезом превышала среднероссийский показатель в 3,8 раза.

На Сахалине в 2017 году было зарегистрировано более 400 случаев заболеваемости педикулезом, что на 14% выше среднероссийского показателя.

Как видим, в двух регионах речи о снижении заболеваемости практически не идет.

Педикулёз, в просторечии «вшивость», считается «социальным заболеванием». Вспышки педикулеза чаще всего происходят в периоды войн, социальных катаклизмов, гуманитарных катастроф, когда население лишено возможности регулярно мыться и хорошо питаться. В мирное время заболеваемость педикулезом характерна для бедных регионов с очень низким уровнем жизни населения.

При этом, согласно данным Росстата, средние зарплаты на Сахалине и Камчатке довольно высоки — на Сахалине 75,9 тыс. рублей, на Камчатке — 71,6 тыс. рублей.